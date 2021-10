Spectacle des lauréats du Festival “T.O.TOP” organisé par l’association “THEOX” (théâtre/oxygène) L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 20 novembre 2021, Menton.

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le samedi 20 novembre à 15:00

Les six binômes, finalistes du concours d’écriture et de mise en scène qui s’est déroulé le dimanche 10 octobre à la salle St Exupéry, se produiront à la bibliothèque. Ils présenteront leur création, d’une durée de 10 mn, sur le thème “le bonheur retrouvé”. Venez applaudir ces jeunes, qui ont entre 8 et 18 ans, et dont les capacités scéniques, le charisme et la créativité vous surprendront !

Gratuit, masque obligatoire et pass sanitaire pour toute personne âgée de plus de 12 ans et 2 mois.

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton



2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T16:30:00