Espace public, le samedi 18 décembre à 01:00

La Compagnie Picto Facto vous présente un spectacle vivant éblouissant, composé de marionnettes gonflables de tailles et de formes différentes, de jeux de lumière, de sons qui permettent à chaque Lampadophore d'affirmer sa personnalité : calme, souple, agité, posé ou perché ! Ces objets lumineux, à la manière des lanternes japonaises raviront les petits comme les grands, pour le jeu entre les comédiens, danseurs, musicien, chanteuse en interactivité avec le public. Venez nombreux pour découvrir le monde enchanteur de ces doux illuminés où toutes les tendresses sont à éclairer.

2021-12-18T01:00:00 2021-12-18T00:59:00

