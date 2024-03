Spectacle : Des histoires plein les placards Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Versailles, mercredi 20 mars 2024.

Spectacle : Des histoires plein les placards Un mélange improvisé de conte et comédie musicale Mercredi 20 mars, 10h00 Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Entrée libre sous réserve des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T10:00:00+01:00 – 2024-03-20T10:45:00+01:00

Fin : 2024-03-20T10:00:00+01:00 – 2024-03-20T10:45:00+01:00

Bérengère Jullian de la Compagnie Art en liberté, en partenariat avec la Bibliothèque de Porchefontaine

Papouille est une conteuse maladroite et attachante. Les enfants vont devoir lui donner des idées pour qu’elle puisse créer un nouveau conte. Elle invente des histoires qu’elle lit et joue devant les enfants en se déplaçant partout avec son placard. Mais la veille, alors qu’elle écrivait la plus belle des histoires, Gribouille le rat qui farfouille a englouti tous les mots de l’histoire. Elle essaie de réécrire un conte mais elle est tellement épuisée qu’elle n’a que de pauvres idées. Les enfants ainsi que le sac à idées l’aideront à éveiller à nouveau son imagination et naitra alors le plus beau des contes ! Papouille sera tantôt fée, tantôt pirate, tantôt narratrice ou encore lutin, magicienne au gré de ses humeurs et des idées des enfants.

Dans le cadre du Baz’Arts des Mômes. Programmation : www.versailles.fr/bazarts-des-momes

Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine
86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles
Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France
Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d'échange et lieu d'expression et de soutien aux projets des associations versaillaises.