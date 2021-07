Spectacle : Des hauts et débat Luxeuil-les-Bains, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Luxeuil-les-Bains.

Luxeuil-les-Bains 70300

7 7 EUR Compagnie Tempor’Air, Danse hip hop.

Avec en première partie, une création en collaboration avec le Centre Social Saint-Exupéry de Luxeuil-les-Bains. Avec Ala’Eddine Abdemouche et Kévin Briot, Création décors : Vincent Loisy et Regard extérieur : Mathias Rassin.

Les hauts et les bas que l’on rencontre, ce sont à la fois nos succès et nos échec. Face aux épreuves que nous traversons dans la vie, nous ne réagissons pas de la même façon : cela dépend de nos vécus, de nos personnalités. Ce que l’on exprime à travers Des Hauts et Débat, c’est qu’être au plus bas, fait aussi prendre de la hauteur… « Enfermés dans nos villages et ne pouvant se déplacer, nous avons réussi à voyager à travers notre imagination. C’est en rêvant, que l’on commence à grandir ».

