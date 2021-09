Allassac RDV salle culturelle d'Allassac Allassac, Corrèze Spectacle “Des grives aux loups” RDV salle culturelle d’Allassac Allassac Catégories d’évènement: Allassac

Agathe adore les séries. Elle passe sa vie à les regarder… Renée, sa voisine, lui fait découvrir son feuilleton favori, “DEs grives aux loups”, adapté du célèbre roman de Claude Michelet et qui parle de sa Corrèze natale… A partir de 10 ans. Réservation au 05 55 24 08 80 (Brive Tourisme)

Tarifs : 6€/3€/gratuit

Agathe adore les séries. Elle passe sa vie à les regarder… Renée, sa voisine, lui fait découvrir son feuilleton favori, "Des grives aux loups", adapté du célèbre roman de Claude Michelet. RDV salle culturelle d'Allassac 9 Rue Porte du Petit Garavet Allassac Corrèze

2021-10-23T21:00:00 2021-10-23T22:15:00

