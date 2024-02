Spectacle des Gâs du Tsarollais « La Saint Cochon » Salle des fêtes La Clayette, dimanche 7 avril 2024.

Spectacle des Gâs du Tsarollais « La Saint Cochon » Salle des fêtes La Clayette Saône-et-Loire

Le groupe d’art et traditions populaires « Les Gâs du Tsarollais » présente son spectacle « La Saint Cochon » sur un texte original et dans une mise en scène de Bernard Fournier.

A la ferme de Firmin, Francine et leurs deux enfants, Séraphin et Fernand, c’est le grand jour de la tuaille. Les Bonnot, Jean et Jeanne, les plus proches voisins, fermiers en retraite, Léon et Alphonse, deux vieux garçons très pittoresques, sont venus prêter main forte.

D’autres voisins se trouvent de passage, notamment des parisiens vegans en balade et qui ont acheté depuis peu une maison mais également les pompiers débutant leur tournée de calendriers. Toutes et tous sont réunis dans une atmosphère chaleureuse où les conversations vont bon train, faisant ressortir les contrastes du monde rural avec son patois et ses coutumes et celui bien fade de la ville sur fond de crise sanitaire !…

Le dimanche suivant, tout ce petit monde se retrouve pour le repas de cochon. C’est l’occasion de danser en costume local au son des accordéons chromatiques, diatoniques et de la clarinette, d’interpréter des chansons traditionnelles de Joanny Furtin, sans oublmier quelques bonnes histoires, dans une ambiance amicalme et conviviale.

Billets en vente à l’Office de Tourisme à La Clayette et à Chauffailles. EUR.

Salle des fêtes 80 Rue Lamartine

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Début : 2024-04-07 14:30:00

