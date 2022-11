SPECTACLE DES FLAMMES À LA LUMIÈRE Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

SPECTACLE DES FLAMMES À LA LUMIÈRE Verdun, 23 juin 2023, Verdun. SPECTACLE DES FLAMMES À LA LUMIÈRE

Carrières d’Haudainville Verdun Meuse

2023-06-23 – 2023-06-24 Verdun

Meuse 20 EUR Entrez dans le son et lumière de la bataille de Verdun, le plus grand spectacle d’Europe sur 14-18. 60 tableaux retraceront sous vos yeux le destin croisé de combattants et de civils, français et allemands, de la Belle Époque à la 1re Guerre Mondiale ; de la Bataille de Verdun à l’Armistice ; de 1927 jusqu’à nos jours.

Un hommage bouleversant à ces centaines de milliers d’hommes dont plus de 300 000 périrent dans un face à face tragique en cette terre de Meuse. Un Son et Lumière grandiose, rempli d’humanité, qui s’achève sur une note d’espérance : l’Armistice, la réconciliation et enfin la paix. Une immersion visuelle et sonore au cœur des combats avec d’immenses projections en relief sur l’ensemble de l’espace scénique.

Des scènes bouleversantes de vérité.

La vie dans une tranchée allemande.

Les pompiers dans Verdun incendié.

Une fête foraine dans une ville d’arrière-front.

La première bataille aérienne de l’histoire.

Des moyens techniques colossaux. Des effets spéciaux spectaculaires / Des projections d’images géantes / Des décors impressionnants / 2 hectares d’espace scénique / 250 acteurs / 900 costumes / 1000 projecteurs / 40 km de câbles / Pour un spectacle saisissant de réalisme. cdm@cdm55.fr +33 3 29 84 50 00 http://www.spectacle-verdun.com/ © Connaissance de la Meuse

Verdun

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse Carrières d'Haudainville Verdun Meuse Ville Verdun lieuville Verdun Departement Meuse

Verdun Verdun Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdun/

SPECTACLE DES FLAMMES À LA LUMIÈRE Verdun 2023-06-23 was last modified: by SPECTACLE DES FLAMMES À LA LUMIÈRE Verdun Verdun 23 juin 2023 Carrières d'Haudainville Verdun Meuse Meuse verdun

Verdun Meuse