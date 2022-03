Spectacle des enfants des écoles suivi de Les cigales : théâtre Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Catégories d’évènement: Dordogne

Montpon-Ménestérol

Spectacle des enfants des écoles suivi de Les cigales : théâtre Montpon-Ménestérol, 26 mars 2022, Montpon-Ménestérol. Spectacle des enfants des écoles suivi de Les cigales : théâtre Montpon-Ménestérol

2022-03-26 15:00:00 – 2022-03-27

Montpon-Ménestérol Dordogne EUR 8 Spectacle des enfants des écoles suivi de Les cigales : théâtre, cirque et chanson à 16h45 : 8 € gratuit – de 12 ans : 05.53.22.54.76 Spectacle des enfants des écoles suivi de Les cigales : théâtre, cirque et chanson à 16h45 : 8 € gratuit – de 12 ans : 05.53.22.54.76 +33 5 53 22 54 76 Spectacle des enfants des écoles suivi de Les cigales : théâtre, cirque et chanson à 16h45 : 8 € gratuit – de 12 ans : 05.53.22.54.76 Théâtre Gargouille

Montpon-Ménestérol

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montpon-Ménestérol Autres Lieu Montpon-Ménestérol Adresse Ville Montpon-Ménestérol lieuville Montpon-Ménestérol Departement Dordogne

Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpon-menesterol/

Spectacle des enfants des écoles suivi de Les cigales : théâtre Montpon-Ménestérol 2022-03-26 was last modified: by Spectacle des enfants des écoles suivi de Les cigales : théâtre Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol 26 mars 2022 Dordogne Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol Dordogne