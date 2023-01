Spectacle des élèves de l’ikastola Sare Sare Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sare

Spectacle des élèves de l’ikastola Sare, 31 mars 2023, Sare . Spectacle des élèves de l’ikastola Salle Polyvalente Sare Pyrénées-Atlantiques

2023-03-31 – 2023-03-31 Sare

Pyrénées-Atlantiques Spectacle fait par les élèves. Spectacle fait par les élèves. +33 5 59 54 20 14 Olhain Ikastola Association Amis de l’Ecole Publique

Sare

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Sare Autres Lieu Sare Adresse Salle Polyvalente Sare Pyrénées-Atlantiques Ville Sare lieuville Sare Departement Pyrénées-Atlantiques

Sare Sare Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sare/

Spectacle des élèves de l’ikastola Sare 2023-03-31 was last modified: by Spectacle des élèves de l’ikastola Sare Sare 31 mars 2023 Pyrénées-Atlantiques Salle polyvalente Sare Pyrénées-Atlantiques Sare

Sare Pyrénées-Atlantiques