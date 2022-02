Spectacle des élèves de l’atelier collège Fontaine des Ducs et lycée Désiré Nisard – La Compagnie des Gens Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Seine

Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or Châtillon-sur-Seine Après une année qui les a privés de public, les élèves du collège Fontaine des Ducs, et du lycée Désiré Nisard sont plus motivés que jamais pour cette édition 2022 ! C’est avec envie et impatience qu’ils interpréteront pour vous Zazie dans le métro de Raymond Queneau et La Dispute de Marivaux. ¦ Représentations les 10, 11, et 12 février à 20h30 – Salle Kiki de Montparnasse

¦ Réservations Office de Tourisme du Pays Châtillonnais – 03 80 91 13 19

