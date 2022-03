Spectacle des élèves de la classe de 1ère spécialité arts du cirque Chapiteau de l’ENCC Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Les élèves de la classe de première spécialité arts du cirque présentent leur spectacle. Cette année, ils ont choisi une spécialisation et c’est la première fois qu’ils l’investissent sur scène. Ces élèves font partie de la formation baccalauréat spécialité arts du cirque menée en partenariat entre le lycée Marcelin Berthelot et l’Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault. Tarifs Plein tarif : 3€ (à partir de 12 ans) Tarif réduit : 1€ (De 2 à 11 ans) Gratuit : moins de 2 ans Billetterie en ligne : [[http://www.ecoledecirque.org/calendrier-des-spectacles/](http://www.ecoledecirque.org/calendrier-des-spectacles/)](http://www.ecoledecirque.org/calendrier-des-spectacles/) Billetterie à l’accueil de l’ENCC : espèces – chèques Billetterie sur place le soir du spectacle 30 minutes avant le début de la représentation : espèces ou chèques uniquement

