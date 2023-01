SPECTACLE DES « COMPAGNONS DE LA TOURLANDRY » Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

SPECTACLE DES « COMPAGNONS DE LA TOURLANDRY » Saint-Mars-du-Désert, 1 avril 2023, Saint-Mars-du-Désert . SPECTACLE DES « COMPAGNONS DE LA TOURLANDRY » Espace André Malraux Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

2023-04-01 – 2023-04-01 Saint-Mars-du-Désert

Loire-Atlantique EUR 5 10 L’association La Détente Marsienne est heureuse de vous proposer le spectacle des « Compagnons de la Tourlandry », aussi connu sous le nom de « Gitans ».

Ce groupe, créé en 1959, a été parrainé par Fred Mella, soliste très connu des « Compagnons de la chanson » avec lequel il s’est produit à plusieurs reprises. La Détente marsienne vous invite au spectacle +33 6 49 66 81 45 https://www.lerideaumarsien.fr/prochain-spectacle Saint-Mars-du-Désert

