Avec la création de cette visite décalée, c’est un nouveau regard qui sera lancé sur les collections du musée de l’île d’Oléron, une occasion de sourire et de s’émouvoir différemment devant ces objets familiers. Les artistes mettront leur humour, leur fantaisie et leurs émotions au service de l’Art et entraîneront le public dans leur folle imagination pour renouveler l’expérience de visite. Créée en Bretagne en 2015, sous l’impulsion de Cécile Meyer, la Compagnie Hop Ad Hoc joue ses spectacles dans la France entière. Elle a inventé le concept « Des clowns et des musées », basé sur l’idée originale de créer des visites guidées sur-mesure dans les musées. C’est ainsi que les expertes Grenade et Pétula, deux clowns aux connaissances extravagantes et sans limites, endosseront le rôle de Supers Grandes Guides.

sur inscription, nombre de places limité

Visites décalées, burlesques et inédites au Musée de l'île d'Oléron !

