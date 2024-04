Spectacle des CHAM du collège des Frères Le Nain à Laon Laon, jeudi 11 avril 2024.

Spectacle des CHAM du collège des Frères Le Nain à Laon Laon Aisne

Intitulé « Laon 2024 ! », il va célébrer l’esprit des Jeux Olympiques ! Vous découvrirez le travail de 110 élèves réunis pour vous présenter un spectacle inspiré par les Jeux Olympiques avec orchestres, chant choral, théâtre bilingue, musique de chambre… Ce voyage à travers le répertoire des J.O. amène à explorer des hymnes, des chants d’ouverture, des danses et les cultures des pays du monde entier et à renforcer les liens entre le monde du sport, l’art et les valeurs olympiques et paralympiques.

RV dans l’auditorium du Conservatoire de musique et de danse de Laon à 19h30 ! 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 19:30:00

fin : 2024-04-11

Rue William-Henry Waddington

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

