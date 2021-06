Treillières Treillières Loire-Atlantique, Treillières SPECTACLE « DES BULLES DANS LA PENDULE » Treillières Treillières Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Treillières

SPECTACLE « DES BULLES DANS LA PENDULE » Treillières, 19 juin 2021-19 juin 2021, Treillières. SPECTACLE « DES BULLES DANS LA PENDULE » 2021-06-19 – 2021-06-19

Treillières Loire-Atlantique Treillières Spectacle de 40 minutes environ, à partir de 4 ans. Un spectacle plein de personnages avec la conteuse Fabienne Morel http://www.treillieres.fr/ Un spectacle plein de personnages avec la conteuse Fabienne Morel Spectacle de 40 minutes environ, à partir de 4 ans.

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Treillières Étiquettes évènement : Autres Lieu Treillières Adresse Ville Treillières lieuville 47.32797#-1.62192