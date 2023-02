SPECTACLE DES ATELIERS THÉÂTRE Pouillon Pouillon Catégories d’Évènement: Landes

Pouillon

SPECTACLE DES ATELIERS THÉÂTRE, 4 mars 2023, Pouillon Pouillon. SPECTACLE DES ATELIERS THÉÂTRE Salle de cinéma Pouillon Landes

2023-03-04 20:00:00 – 2023-03-04 22:30:00 Pouillon

Landes Pouillon EUR Les 45 apprentis comédiens des ateliers théâtre de l’Amicale Laïque de Pouillon encadrés par les comédiens professionnels de la Compagnie CéTo vous proposent de découvrir leur travail. Saynètes variées jouées par des enfants et adultes âgés de 5 ans à au moins ça! Les 45 apprentis comédiens des ateliers théâtre de l’Amicale Laïque de Pouillon encadrés par les comédiens professionnels de la Compagnie CéTo vous proposent de découvrir leur travail. Saynètes variées jouées par des enfants et adultes âgés de 5 ans à au moins ça! +33 6 81 31 00 64 Cie CéTo et Ateliers théâtre de l’Amicale LaÏque de Pouillon l’Amicale LaÏque de Pouillon

Pouillon

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Pouillon Autres Lieu Pouillon Adresse Salle de cinéma Pouillon Landes Ville Pouillon Pouillon lieuville Pouillon Departement Landes

Pouillon Pouillon Pouillon Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouillon pouillon/

SPECTACLE DES ATELIERS THÉÂTRE 2023-03-04 was last modified: by SPECTACLE DES ATELIERS THÉÂTRE Pouillon 4 mars 2023 Landes Pouillon Salle de cinéma Pouillon Landes

Pouillon Pouillon Landes