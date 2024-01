Spectacle des ateliers théâtre Pouillon, samedi 10 février 2024.

Spectacle des ateliers théâtre Pouillon Landes

Venez assister à des saynètes diverses et variées jouées par les élèves des ateliers théâtre de l’Amicale Laïque de Pouillon, encadrés par les comédiens professionnels de la Compagnie CéTo de Gaâs. 41 comédiens sur scène, de 5 ans à plus de 60 ans.

Salle de cinéma

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine compagnie.ceto@wanadoo.fr

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10 22:30:00



