**Le traditionnel spectacle des animateurs organisé au profit du Téléthon débarque le vendredi 3 décembre en scène Prévert, pour deux séances à 19H15 et 20H45.** **Venez passer 45 minutes de rires, surprises, chansons et danses en famille !** **Public à partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans environ, participation de 5 euros au profit du Téléthon. Réservez vos places ici ? [https://bit.ly/30YbFIG](https://bit.ly/30YbFIG)**

Sur réservation ? https://bit.ly/30YbFIG

Vous l’attendez (après une année sans) et il se prépare dans les cuisines des accueils de loisirs de la ville… Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T19:15:00 2021-12-03T20:00:00;2021-12-03T20:45:00 2021-12-03T21:30:00

