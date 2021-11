Metz Metz 57000, Metz SPECTACLE – DERVICHE Metz Metz Catégories d’évènement: 57000

SPECTACLE – DERVICHE Metz, 20 novembre 2021, Metz. SPECTACLE – DERVICHE médiathèque Verlaine 1 cour Elie Fleur Metz

2021-11-20 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-20 18:00:00 18:00:00 médiathèque Verlaine 1 cour Elie Fleur

Eric Brochard basse, voix

Fabrice Favriou batterie

La musique de DERVICHE se décrit comme un rock expérimental s’axant sur un dénuement comme outil de recherche. Une basse, une batterie, des leitmotivs mis en vibrations et répétitions jusqu’au déclenchement d’un point extatique. DERVICHE pourrait se caractériser comme une hypnose sonore dans un espace mis en mouvement et qui se distord.

« Il est un soleil caché dans un atome : soudain cet atome ouvre la bouche… » Rûmi DR

