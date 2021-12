Spectacle « Derrière la porte du grenier » Médiathèque Albert Camus, 22 janvier 2022, Bourg-en-Bresse.

Spectacle « Derrière la porte du grenier »

le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Albert Camus

Un garçonnet rêveur et malicieux, passionné de musique et de sons en tous genres, établit ses quartiers dans un vieux grenier encombré et poussiéreux. Il farfouille, furète dans chaque recoin et déniche des vieilleries qui, entre ses mains, deviennent de véritables instruments à fabriquer de la musique. Au milieu de ce bric-à-brac, certaines découvertes vont mettre la curiosité de notre jeune farceur à rude épreuve. Une mystérieuse rencontre va bouleverser sa vie et lui faire goûter au bonheur d’une belle amitié entre rêve et réalité…

Places limitées.

Spectacle musical familial – Une histoire d’amitié percutante !

Médiathèque Albert Camus 13 rue Lalande 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:30:00 2022-01-22T15:30:00;2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:00:00