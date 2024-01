Spectacle « Derrière la porte » MJC du Chemin-Vert Le Sillon Caen, jeudi 15 février 2024.

Spectacle « Derrière la porte » MJC du Chemin-Vert Le Sillon Caen Calvados

Alix Lauvergeat et Sylvain Diamand vous invitent à découvrir une étape de travail de leur spectacle “Derrière la porte” le jeudi 15 février à 17h au Sillon. Un goûter sera proposé aux enfants dès 16h30 dans le hall du Sillon.

• Derrière la porte :

Au départ, Alice dessine, découpe pendant qu’Émile joue de la musique. Ça ne les empêche pas de se taquiner gentiment, enfin jusqu’à l’arrivée d’une lettre qui aurait dû arriver trente ans plus tôt. Elle va lentement raviver les souvenirs d’Émile et attiser la curiosité d’Alice qui n’aura de cesse de savoir qui est cet Oscar …

Théâtre d’ombres, dessin et musique en direct.

“Le thème des peurs d’enfance est notre fil conducteur. Émotions incontournables dans la construction de l’enfant, nous avions envie de l’aborder au travers d’une dramaturgie ludique et poétique. Vivre avec des peurs fait partie de notre condition humaine, et dans cette histoire, s’y confronter est une opportunité de vivre des aventures, qu’elles soient réelles ou fantasmées, parfois entre le rêve et le cauchemar.”

Découvrir le travail de Alix Lauvergeat https://alixlauvergeat.com/work

• Plus d’infos :

– À partir de 6 ans.

– Goûter offert à partir de 16h30 dans le hall du Sillon.

MJC du Chemin-Vert Le Sillon 1 rue d’Isigny

Caen 14000 Calvados Normandie mjc-cheminvert@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 16:30:00

fin : 2024-02-15 18:00:00



