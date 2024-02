Spectacle « Derrière chez nous » par la Cie Azurkam à l’Arsénic Gindou, samedi 16 mars 2024.

C’est l’histoire d’une femme qui danse et d’un homme qui grince.

C’est le bourdonnement d’une vielle à roue, un trapèze fixe en plein naufrage.

Ce sont deux corps qui suent, se collent et se fatiguent, dans l’énergie brute d’un bal traditionnel.

C’est la joie de danser ensemble. C’est être seul alors qu’on pourrait être à plusieurs.

C’est un moment passé face à la mer on entend au loin les échos de la vie passée, et le bourdonnement de celle à venir…

À travers le cirque, le chant, la danse, le texte, la musique traditionnelle, Amaël et Marie mettent en scène un univers sobre, celui d’une vie simple, proche de la terre et des folklores populaires.

Durée 45 min

A partir de 6 ans5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

L’Arsénic

Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

