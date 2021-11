Spectacle : Dernières nouvelles du Sud Mourenx, 10 décembre 2021, Mourenx.

Spectacle : Dernières nouvelles du Sud Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2021-12-10 18:30:00 – 2021-12-10 Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Par Christine Serre

En 1996, Luis Sepulvéda et Daniel Mordzinski, photographe se lancent dans un voyage direction le bout du monde : la Patagonie. Un périple sans but, sans soucis de temps, juste pour le plaisir d’aller à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui vivent sur cette terre de légende. Une lecture sur laquelle soufflent les vents indomptables du Pacifique.

Par Christine Serre

En 1996, Luis Sepulvéda et Daniel Mordzinski, photographe se lancent dans un voyage direction le bout du monde : la Patagonie. Un périple sans but, sans soucis de temps, juste pour le plaisir d’aller à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui vivent sur cette terre de légende. Une lecture sur laquelle soufflent les vents indomptables du Pacifique.

+33 5 59 80 58 80

Par Christine Serre

En 1996, Luis Sepulvéda et Daniel Mordzinski, photographe se lancent dans un voyage direction le bout du monde : la Patagonie. Un périple sans but, sans soucis de temps, juste pour le plaisir d’aller à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui vivent sur cette terre de légende. Une lecture sur laquelle soufflent les vents indomptables du Pacifique.

Le Mix

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

dernière mise à jour : 2021-10-02 par