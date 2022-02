Spectacle « Dernière avant le Père-Lachaise » Fronsac Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

Spectacle « Dernière avant le Père-Lachaise »
Fronsac, 25 février 2022
Baz'art, Fronsac
EUR 16-20

La mort. Quel grisant thème ! Un thème de prédilection pour de premiers adieux. Quant à mourir un jour, autant mourir de rire. Épitaphes imaginaires, sketches décapants… Le spectateur passe en permanence de l'humour rose à l'humour noir, un humour acide garanti 100% matière grise. Un spectacle honnête et qui finit tôt. Une soirée rêvée pour tous les futurs retraités : une heure de rire, une soupe et au lit !

