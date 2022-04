Spectacle d’Eric Lallau “Je suis prof mais je me soigne” Clérieux Clérieux Catégories d’évènement: 26260

Clérieux

Spectacle d’Eric Lallau “Je suis prof mais je me soigne” Clérieux, 3 mai 2022, Clérieux. Spectacle d’Eric Lallau “Je suis prof mais je me soigne” Salle des fêtes 14B rue du Chalon Clérieux

2022-05-03 20:30:00 – 2022-05-03 Salle des fêtes 14B rue du Chalon

Clérieux 26260 EUR “Unique en son genre, un chef d’établissement monte sur scène et raconte l’histoire d’un professeur qui sombre dans un burn-out complet dans l’exercice de ses fonctions mais aussi à la maison… proteau.cecile@orange.fr +33 6 74 57 67 05 https://ericlallau.fr/ Salle des fêtes 14B rue du Chalon Clérieux

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: 26260, Clérieux Autres Lieu Clérieux Adresse Salle des fêtes 14B rue du Chalon Ville Clérieux lieuville Salle des fêtes 14B rue du Chalon Clérieux Departement 26260

Clérieux Clérieux 26260 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clerieux/

Spectacle d’Eric Lallau “Je suis prof mais je me soigne” Clérieux 2022-05-03 was last modified: by Spectacle d’Eric Lallau “Je suis prof mais je me soigne” Clérieux Clérieux 3 mai 2022 26260 Clérieux

Clérieux 26260