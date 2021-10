Paris Jardin du 122 rue des Poissonniers île de France, Paris Spectacle Demain arrive (je suis une autre toi) Ktha cie Jardin du 122 rue des Poissonniers Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Spectacle Demain arrive (je suis une autre toi) Ktha cie Jardin du 122 rue des Poissonniers, 7 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 7 octobre 2021

de 16h à 17h, de 18h30 à 19h30

gratuit

Venez découvrir ce spectacle de la Ktha Compagnie pendant la Fête des Vendanges de Montmartre Une place, un gradin. Cinq personnes qui te parlent droit dans les yeux, qui te racontent. Autour, tout autour. Qui te racontent l’histoire d’une femme qui ne va pas mourir, qui ne meurt pas, l’histoire d’une femme qui traversait l’autoroute pour fuir, l’histoire de tous ses refus, de toutes ses victoires. Qui te racontent le monde et l’espoir d’ailleurs, d’autrement. Et des lumières qui s’allument, partout. Autour, tout autour. Un spectacle à 360. Un spectacle de la Ktha compagnie : Cécile Bock, Marie-Julie Chalu, Chloé Chamulidrat, Suzanne Gellée, Michael Ghent, Laetitia Lafforgue, Yann Le Bras, Maël Lefrançois, Guillaume Lucas, Lear Packer, Yoli Qii, Youna Sevestre, Nicolas Vercken, Mathilde Wahl. Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Jardin du 122 rue des Poissonniers 122 rue des Poissonniers Paris 75018

4 : Simplon (442m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (506m)

Contact :FÊTE DES VENDANGES DE MONTMARTRE https://www.facebook.com/FeteDesVendangesDeMontmartre/ Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Plein air

Date complète :

2021-10-07T16:00:00+02:00_2021-10-07T17:00:00+02:00;2021-10-07T18:30:00+02:00_2021-10-07T19:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Jardin du 122 rue des Poissonniers Adresse 122 rue des Poissonniers Ville Paris lieuville Jardin du 122 rue des Poissonniers Paris