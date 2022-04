Spectacle “Dehors, Molière ! (Ou l’école de la rue)” Redon, 24 juin 2022, Redon.

Spectacle “Dehors, Molière ! (Ou l’école de la rue)” Rue Lesage Parc de Bel air Redon

2022-06-24 – 2022-06-24 Rue Lesage Parc de Bel air

Redon Ille-et-Vilaine Redon

Un metteur en scène organise un casting en place publique afin de recruter Agnès et Horace, les deux rôles encore vacants de son prochain spectacle de rue : L’École des femmes, de Molière. Les candidats, venus en nombre, se massent sur le gradin et attendent de présenter leur bout d’essai. Les auditions s’avèrent plus ou moins concluantes, et des tensions se font peu à peu sentir dans l’équipe…

Cette comédie rocambolesque prend appui sur trois pièces de Molière. L’occasion d’en dévoiler les ressorts, et de constater que nombre d’entre eux sont toujours en usage : le choix de la comédie pour évoquer un sujet de société, l’utilisation du rire pour ridiculiser ses détracteurs, l’irruption du vrai dans le théâtre, le jeu naturel, le rire miroir…

Avec beaucoup de malice et de bonne humeur, les comédiens nous démontrent que les pièces de Molière posent des questions qui nous taraudent encore aujourd’hui : à quoi sert le théâtre ? Outil politique ou simple divertissement ? Comment faut-il jouer ? Qu’est-ce que le bon goût ? Qu’est-ce que le théâtre populaire ?

Dans le cadre des Confluences d’été

billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh +33 2 23 10 10 80 http://www.lecanaltheatre.fr/

Un metteur en scène organise un casting en place publique afin de recruter Agnès et Horace, les deux rôles encore vacants de son prochain spectacle de rue : L’École des femmes, de Molière. Les candidats, venus en nombre, se massent sur le gradin et attendent de présenter leur bout d’essai. Les auditions s’avèrent plus ou moins concluantes, et des tensions se font peu à peu sentir dans l’équipe…

Cette comédie rocambolesque prend appui sur trois pièces de Molière. L’occasion d’en dévoiler les ressorts, et de constater que nombre d’entre eux sont toujours en usage : le choix de la comédie pour évoquer un sujet de société, l’utilisation du rire pour ridiculiser ses détracteurs, l’irruption du vrai dans le théâtre, le jeu naturel, le rire miroir…

Avec beaucoup de malice et de bonne humeur, les comédiens nous démontrent que les pièces de Molière posent des questions qui nous taraudent encore aujourd’hui : à quoi sert le théâtre ? Outil politique ou simple divertissement ? Comment faut-il jouer ? Qu’est-ce que le bon goût ? Qu’est-ce que le théâtre populaire ?

Dans le cadre des Confluences d’été

Rue Lesage Parc de Bel air Redon

dernière mise à jour : 2022-03-28 par