Spectacle Dédé le boiteux

Spectacle Dédé le boiteux, 17 août 2022, . Spectacle Dédé le boiteux



2022-08-17 – 2022-08-17 Dédé le Boiteux est repoussé par les habitants du village du fait de son infirmité. Ses seuls amis : les oiseaux… Un spectacle plein de tendresse qui met en scène les pas de moineaux chers à nos traditionnelles maisons soissonnaises. En partenariat avec l'Association Animanège d'Acy le Haut

