Spectacle DECADANSE + Stage de danse avec MLIT Espace Kiki de Montparnasse, 11 mars 2023, Châtillon-sur-Seine .

2023-03-11 – 2023-03-11

10 EUR Samedi 11 mars, La Compagnie des Gens accueillera le collectif de jeunes artistes MLIT pour leur nouveau spectacle : DÉCADANSE.

Le petit + : L’équipe propose également un stage de danse (Afro-contemporaine + Ndombolo) de 10h30 à 12h30 le samedi matin. Débutants acceptés dès 15 ans.

Tarifs : spectacle 7€ / stage + spectacle 10€

Réservations au 06.73.81.19.50, ou à l’adresse com.compagniedesgens@gmail.com

DÉCADANSE

Déjà accueillis l’an dernier pour leur spectacle Bric à brac, le collectif de jeunes artistes MLIT mené par Miradi Koko revient cette saison à l’Espace Kiki de Montparnasse avec sa nouvelle création.

A la lisière entre œuvre plastique et spectacle de danse, Décadanse questionne notre société, en proposant des univers artistiques variés et poétiques, au rythme du Ndombolo, et de la danse africaine.

Les interprètes nous entraînent avec euphorie dans leurs visions d’un monde meilleur et prometteur, loin des carcans de la société. On danse, on crie de joie, on pleure, on célèbre les variétés des cadences humaines.L’idée est claire : «Ce soir on ne joue pas, on n’imite pas des réalités ou des choses imaginaires mais on mettra les spectateurs face à une vérité notable afin qu’ils prennent en main leur responsabilité : Nous sommes décadents dans une société qui décadence».

Un spectacle qui fait vibrer et qui touche les spectateurs. Vous êtes prévenus !

com.compagniedesgens@gmail.com

