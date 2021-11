Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Spectacle « débranche-toi! » Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle « débranche-toi! » Nay, 3 décembre 2021, Nay. Spectacle « débranche-toi! » espace de vie sociale Chemin des Coteaux Nay

2021-12-03 20:30:00 – 2021-12-03 21:30:00 espace de vie sociale Chemin des Coteaux

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Spectacle de théâtre ayant pour thème la dépendance aux écrans et la meilleure façon de s’en détacher. Spectacle de théâtre ayant pour thème la dépendance aux écrans et la meilleure façon de s’en détacher. +33 5 59 61 11 82 Spectacle de théâtre ayant pour thème la dépendance aux écrans et la meilleure façon de s’en détacher. evs

espace de vie sociale Chemin des Coteaux Nay

dernière mise à jour : 2021-11-19 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse espace de vie sociale Chemin des Coteaux Ville Nay lieuville espace de vie sociale Chemin des Coteaux Nay