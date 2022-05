Spectacle – Déboire Peyrins Peyrins Catégories d’évènement: Drôme

Spectacle – Déboire Peyrins, 10 juin 2022, Peyrins.

2022-06-10

Peyrins Drôme Peyrins 19h Duo burlesque pour un clown de théâtre et un bruiteur – par la Cie la Volubile



Bar avec bières, vins et jus de fruits de producteurs locaux, petite restauration sur place avec food-truc culture.kfe26@gmail.com +33 6 78 97 83 47 Sous les chapiteaux du Cirque Ozigno et de la Cie Only Stranger Culture K-Fé Peyrins

