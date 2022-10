SPECTACLE-DÉBAT : SEXE, AMOUR ET CORNICHONS

SPECTACLE-DÉBAT : SEXE, AMOUR ET CORNICHONS, 2 décembre 2022, . SPECTACLE-DÉBAT : SEXE, AMOUR ET CORNICHONS



2022-12-02 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-02 22:30:00 22:30:00 Spectacle de la Compagnie Azimuts suivi de deux débats mouvants (Un pour les ados animé par notre responsable jeunes et les artistes, et un pour les adultes animé par la psychologue Gaëlle Lardaux) sur les relations amoureuses à l’adolescence. Judith et Wendy, élèves de première, préparent un exposé pour le bac. Leur sujet : l’éducation à la sexualité, où seront traités les thèmes de la puberté, du consentement, de l’acte sexuel… avec pour objectif d’informer, de sensibiliser et de libérer la parole. Spectacle-Débat dans le cadre de notre Cycle Parents d’Ados, pour les ados à partir de 13 ans. Gratuit sur inscription(s) : paej@contrecourantmjc.fr © Contre-Courant MJC dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville