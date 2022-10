SPECTACLE-DÉBAT : MA LANGUE DANS TA POCHE Belleville-sur-Meuse Belleville-sur-Meuse Catégories d’évènement: Belleville-sur-Meuse

Meuse

SPECTACLE-DÉBAT : MA LANGUE DANS TA POCHE Belleville-sur-Meuse, 4 novembre 2022, Belleville-sur-Meuse. SPECTACLE-DÉBAT : MA LANGUE DANS TA POCHE

2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse Meuse OT GRAND VERDUN

2022-11-04 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-04 22:00:00 22:00:00 Belleville-sur-Meuse

Meuse Belleville-sur-Meuse Meuse 0 EUR Tout public Action de soutien à la parentalité « Parents d’Ados » autour d’un spectacle de la Cie des 4 Coins, suivi d’un débat animé par la psychologue Gaëlle Lardaux, sur la construction et la projection à l’adolescence. Dès 10 ans. Louis est un jeune garçon silencieux. Son silence agit comme un détonateur pour Loubia, la fille la plus bavarde de la terre. Leur attirance est l’impulsion de leur émancipation, une chance de se raconter, de grandir… chacun à sa manière… Ensemble, ils n’auront plus l’impression d’êtres seuls, juste l’impression d’être uniques. Vos jeunes enfants vous accompagnent ? Nous proposons des activités pendant le spectacle aux enfants dès 3 ans sur inscription à l’adresse ci-dessous. Spectacle Gratuit sur inscription(s) : paej@contrecourantmjc.fr +33 3 29 84 43 47 https://www.contrecourantmjc.fr/ © José Grimaldi

Belleville-sur-Meuse

dernière mise à jour : 2022-10-13 par OT GRAND VERDUN

Détails Catégories d’évènement: Belleville-sur-Meuse, Meuse Autres Lieu Belleville-sur-Meuse Adresse 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse Meuse OT GRAND VERDUN Ville Belleville-sur-Meuse lieuville Belleville-sur-Meuse Departement Meuse

Belleville-sur-Meuse Belleville-sur-Meuse Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleville-sur-meuse/

SPECTACLE-DÉBAT : MA LANGUE DANS TA POCHE Belleville-sur-Meuse 2022-11-04 was last modified: by SPECTACLE-DÉBAT : MA LANGUE DANS TA POCHE Belleville-sur-Meuse Belleville-sur-Meuse 4 novembre 2022 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse Meuse OT GRAND VERDUN Belleville-sur-Meuse Meuse

Belleville-sur-Meuse Meuse