Spectacle-débat « Alerte Isolement », 2 mars 2023, Audierne

Spectacle-débat « Alerte Isolement »

Théâtre Georges Madec Audierne Finistère

2023-03-02 15:00:00 – 2023-03-02 16:30:00

Audierne

Finistère

Organisé par la Plateforme de Répit et d’Accompagnement des Aidants (service de l’hôpital de Douarnenez).

Ce spectacle intitulé « Alerte Isolement » aborde la thématique de l’isolement des personnes âgées sous une forme humoristique, interactive et informative.

Comment repérer les personnes en situation d’isolement ? De quel(s) isolement(s) parle-t-on ? Isolement géographique ? Social ? Familial ? Economique ? Médical ? Technologique ? Comment s’organiser pour y remédier ? Vers quels relais se tourner et quelles solutions proposer ? Autant de questions abordées dans un spectacle joyeux et interactif qui allie théâtre et projection vidéo. En illustrant avec humour des situations de la vie quotidienne de retraités, « Alerte Isolement » a pour vocation de mettre en évidence les facteurs de l’isolement, d’identifier les réponses disponibles sur le territoire et d’inciter à une mobilisation citoyenne, solidaire et intergénérationnelle autour d’une problématique de plus en plus prégnante.

+33 6 80 11 82 85

