Spectacle-débat : Addictions quand tu nous tiens Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle-débat : Addictions quand tu nous tiens Mourenx, 7 avril 2022, Mourenx. Spectacle-débat : Addictions quand tu nous tiens Salle de spectacle MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx

2022-04-07 – 2022-04-07 Salle de spectacle MJCL 23 place des Pyrénées

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Spectacle joué par la compagnie Théâtre les pieds dans l’eau. Plusieurs petites scénettes intercalée d’une partie musicale (durée environ 1 heure).

Un débat suivra le spectacle en présence du docteur Augeraud (psychiatre et addictologue CH de Pau) et de Laurence Averous (sage-femme CH de Pau). Spectacle joué par la compagnie Théâtre les pieds dans l’eau. Plusieurs petites scénettes intercalée d’une partie musicale (durée environ 1 heure).

Un débat suivra le spectacle en présence du docteur Augeraud (psychiatre et addictologue CH de Pau) et de Laurence Averous (sage-femme CH de Pau). +33 6 43 57 56 36 Spectacle joué par la compagnie Théâtre les pieds dans l’eau. Plusieurs petites scénettes intercalée d’une partie musicale (durée environ 1 heure).

Un débat suivra le spectacle en présence du docteur Augeraud (psychiatre et addictologue CH de Pau) et de Laurence Averous (sage-femme CH de Pau). Entraid’addict

Salle de spectacle MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Salle de spectacle MJCL 23 place des Pyrénées Ville Mourenx lieuville Salle de spectacle MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx Departement Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Mourenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourenx/

Spectacle-débat : Addictions quand tu nous tiens Mourenx 2022-04-07 was last modified: by Spectacle-débat : Addictions quand tu nous tiens Mourenx Mourenx 7 avril 2022 Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Pyrénées-Atlantiques