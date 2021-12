Fenouillet Mairie Fenouillet, Haute-Garonne Spectacle d’eau et de lumières – Vendredi 17 décembre Mairie Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

**Horaires** Conte de Noël : 18h30 Show laser : 20h00 **Tout public** Projection sur un écran d’eau d’un conte de Noël suivi d’un show laser musical ! Mairie Place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

