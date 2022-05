SPECTACLE – D’EAU DOUCE ET D’EAU SALÉE

SPECTACLE – D’EAU DOUCE ET D’EAU SALÉE, 28 juillet 2022, . SPECTACLE – D’EAU DOUCE ET D’EAU SALÉE

2022-07-28 – 2022-07-28 EUR Le Nombril du Monde accueille le groupe Clémence Roy pour un spectacle qui vous emmène en bord de mer ! En bord de mer, on trouve du sable, des coquillages… et des histoires. Venez découvrir les curiosités qui peuplent les contes de Clémence : une sirène étrange, des objets magiques, un pauvre pêcheur et sa femme qui cherchent fortune, et une sardine un peu trop généreuse. Avec son Petit Théâtre, elle vous embarque dans une virée contée. Attention à la vague ! Peut-être retrouverez-vous du sable entre vos orteils ce soir ? Spectacle pour les 3 à 6 ans

