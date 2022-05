Spectacle déambulatoire : Une grenouille à l’OTAN Octeville-sur-Mer, 11 juin 2022, Octeville-sur-Mer.

Spectacle déambulatoire : Une grenouille à l’OTAN Octeville-sur-Mer

2022-06-11 – 2022-06-11

Octeville-sur-Mer Seine-Maritime

Regards sur le patrimoine militaire. Proposé par la compagnie La Belle Envolée.

Entre le site de l’ancienne base militaire de l’OTAN, les épaves de trois barges en ciment construites dans les années 20 à Rouen et d’un Liberty ship américain mis à l’eau en Caroline du Nord en 1943, la falaise, la plage et la mer, l’imagination vagabonde !

Quels liens ces différents éléments entretiennent avec la Seconde guerre mondiale ? Vous le découvrirez en suivant La Belle Envolée dans un spectacle déambulatoire tout en poésie et musique.

A partir de 8 ans.

Durée : 1h15

Chaussures de marche indispensables – Parcours à fort dénivelé.

