Spectacle déambulatoire : Un village estuarien
Oudalle, 26 mars 2023

Spectacle déambulatoire : Un village estuarien

109 Route de l’Église Oudalle Seine-Maritime

2023-03-26 14:30:00 14:30:00 – 2023-03-26

Oudalle

Seine-Maritime

Oudalle

Proposé par la compagnie La Belle Envolée.

Chaussures de randonnée aux pieds, suivez La Belle Envolée pour une découverte théâtralisée et musicale du village d’Oudalle.

Né aux pieds des falaises et peuplé en majorité de pêcheurs, Oudalle dû migrer en partie haute du fait de l’érosion et de l’évolution des besoins humains, à l’image de l’église déplacée et reconstruite pierre par pierre sur le plateau, lieu de vie avec ses grands espaces agricoles, et la vallée, marquée par son intense activité industrielle et portuaire, la commune présente les caractéristiques si particulières des villages estuariens de la vallée de la Seine.

Durée : 2h

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Chaussures de marche et tenue adaptée indispensables.

Oudalle

