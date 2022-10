SPECTACLE DEAMBULATOIRE : SOURCES Chantraine, 14 avril 2023, Chantraine.

Enquête déambulatoire autour d’un secret de famille…

Sources, c’est le rendez-vous d’une famille qui doit affronter ses démons et régler ses comptes, entre les vivants évidemment mais aussi avec les ombres du passé. Mais si l’important n’était pas de savoir la vérité ? Et si par exemple chacun caressait l’espoir de se réconcilier, d’abord avec lui-même mais aussi avec les siens ? Mais comment faire quand on n’arrive plus à se parler…

Le spectacle prend la forme d’une déambulation dans la ville, sur les pas de deux sœurs.

Les comédiens s’emparent de la rue comme s’il s’agissait d’un écran de cinéma. Muni de casques audio, le public entre dans le film grandeur nature et partage, au chuchotement près, les tourments d’une fratrie en quête d’un affranchissement du poids de son héritage.

Véritable road-movie dans les rues de la ville, Sources interroge les liens familiaux, la force des liens du sang, la transmission, le désir de savoir qui l’on est et d’où l’on vient.

