du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Château du Grand Jardin

Avec leur filet à papillon, leur longue robe blanche ornée de rubans de couleurs, le duo d’artistes chassent les papillons et les poésies. Elles parlent de la Nature, de la Belle Époque et des papillons. Déambulation champêtre de comédiennes poétesses Château du Grand Jardin 5, Avenue de la Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est Joinville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T19:00:00

