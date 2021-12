Spectacle déambulatoire : Les balades musicales de Verdée Montivilliers, 23 avril 2022, Montivilliers.

Spectacle déambulatoire : Les balades musicales de Verdée Montivilliers

2022-04-23 11:00:00 – 2022-04-23

Montivilliers Seine-Maritime

Elle voulait un nom à la fois neuf et enraciné, inédit et familier. Comme un écho de vert, de vrai, Verdée, c’est un nom qui raconte forcément un arbre, une colline, une brise montée de l’éternité du sol. Verdée est une artiste qui ressemble à son nom. A la fois prodige et amie, limpidité et mystère, proche et perchée… Verdée c’est l’âme combative d’Anne Sylvestre dans la fébrilité de Björk, une chamane sioux dans la chanson XXIème siècle…

A Montivilliers, elle propose des Balades Musicales : un parcours de marche ponctués de haltes en musique, au contact d’une nature que l’on redécouvre. L’itinéraire sera créé en collaboration avec les agents du service culture.

Verdée y interprètera des titres de son répertoire dans des versions inédites en conviant le public à créer collectivement des sons ou des ambiances : des éléments naturels glanés lors d’une « chasse aux sons » vont permettre aux participants d’inventer ensemble des « chansons territoires » à l’image de l’environnement local. L’occasion de sensibiliser les gens à la nature qui les entoure et à l’écologie.

Samedi 23 avril 2022 à 11h et à 16h.

Lieu de rendez-vous : Dans le Quartier Belle Etoile

Durée : 1h.

Tarif : 10 €

culturel@ville-montivilliers.fr +33 2 35 55 76 36 https://www.ville-montivilliers.fr/programmation/les-balades-musicales-de-verdee/#content

dernière mise à jour : 2021-12-16 par