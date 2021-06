Wissembourg Wissembourg 67160, Wissembourg Spectacle déambulatoire : le violon brisé – chroniques wissembourgeoises de 1870 Wissembourg Wissembourg Catégories d’évènement: 67160

Spectacle déambulatoire : le violon brisé – chroniques wissembourgeoises de 1870
2021-07-01

Cet été, venez découvrir la nouvelle création de l'association Ex Nihilo et vous plonger, le temps d'un parcours à pied, dans les rues de la vieille ville de Wissembourg. Leur nouvelle production « Le violon brisé – chroniques wissembourgeoises de 1870 » est un spectacle historique d'envergure proposé dans le cadre du 151ème anniversaire des batailles de 1870. Installés au cœur du parc de l'ancienne sous-préfecture, vous découvrirez la vie quotidienne à Wissembourg au 19ème siècle, vous rencontrerez quelques personnages célèbres de l'époque et vous vivrez la célèbre bataille du 4 août 1870 du point de vue des Wissembourgeois.

