Spectacle déambulatoire : Le jardin des oiseaux Montivilliers, 8 mai 2022, Montivilliers.

Spectacle déambulatoire : Le jardin des oiseaux Montivilliers

2022-05-08 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-08

Montivilliers Seine-Maritime

Une production Autour de l’Oiseau.

Les chanteurs d’oiseaux invitent les spectateurs dans une déambulation à travers la ville, au bord de l’eau… au cours de laquelle le public aura le sentiment d’entrer en communion avec la nature, de s’immiscer en elle, dans ses plus profonds secrets.

A pas feutrés, les marcheurs commencent leur migration, les sens en éveil, en quête de sons.

Oh surprise ! Les chanteurs d’oiseaux trillent, sifflent, gazouillent… et les oiseaux leur répondent. Une scène de vie se met en place et rappelle que, chez les êtres ailés, se jouent les mêmes enjeux que chez les humains.

La nature est accueillante ou cruelle ; le paysage est le décor d’un récit que les artistes traduisent en musique. Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités lointaines ou familières.

Dimanche 8 mai 2022 à 16h.

Lieu de rendez-vous : Vallée de la Lézarde.

Durée : 1h10.

Tarif : 10 €

Montivilliers

