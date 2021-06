Spectacle déambulatoire : Exoterritoires Colombelles, 25 juin 2021-25 juin 2021, Colombelles.

Spectacle déambulatoire : Exoterritoires 2021-06-25 17:00:00 – 2021-06-25 18:00:00 Rue des ateliers Le WIP

Colombelles Calvados

Le Wip à Colombelles accueille un spectacle déambulatoire de la compagnie Clair Obscur autour de la Grande Halle.

Qui n’a pas un jour rêvé de revêtir une combinaison de spationaute, chausses blanches et casque boule inclus ? Le Clair Obscur en offre l’occasion, et celle de partir à la découverte de la Terre, ici, autour de la Grande Halle du Wip, comme d’une exoplanète. Une expérience scientifique et ludique, à la recherche de traces de vie, d’intelligence, d’espaces désaffectés – pour redécouvrir son univers quotidien.

Alors embarquez pour cette exploration spatiale et urbaine !

bonjour@le-wip.com +33 2 52 56 98 07 https://www.le-wip.com/les-evenements-du-wip/

dernière mise à jour : 2021-06-20 par