Spectacle déambulatoire de Noël : Sur le sentier des rêves Wissembourg, 4 décembre 2021, Wissembourg.

Spectacle déambulatoire de Noël : Sur le sentier des rêves Wissembourg

2021-12-04 17:00:00 – 2021-12-12 19:10:00

Wissembourg 67160

EUR Une fois n’est pas coutume, le veilleur de nuit est parti en vacances aux îles Fidji ! Il a toutefois pris soin de vous laisser tous les indices nécessaires pour parcourir le sentier des rêves et rencontrer, au détour du chemin, une foule de princesses, lutins, sorcières et autres gnomes ainsi que les héros des plus célèbres contes d’ici et d’ailleurs. Mais gare au Hans Trapp et à ses sbires qui ne vous faciliteront pas la tâche pour retrouver le Christkindel et sauver la fête de Noël !

+33 3 88 94 01 80

Une fois n’est pas coutume, le veilleur de nuit est parti en vacances aux îles Fidji ! Il a toutefois pris soin de vous laisser tous les indices nécessaires pour parcourir le sentier des rêves et rencontrer, au détour du chemin, une foule de princesses, lutins, sorcières et autres gnomes ainsi que les héros des plus célèbres contes d’ici et d’ailleurs. Mais gare au Hans Trapp et à ses sbires qui ne vous faciliteront pas la tâche pour retrouver le Christkindel et sauver la fête de Noël !

Wissembourg

dernière mise à jour : 2021-10-26 par