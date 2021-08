Spectacle déambulatoire Castelnau-Rivière-Basse, 20 août 2021, Castelnau-Rivière-Basse.

Spectacle déambulatoire 2021-08-20 15:30:00 15:30:00 – 2021-08-20 Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Cette randonnée théâtrale sera l’occasion de découvrir un nouveau terroir d’exception sur le vignoble de Château Montus.

Le vertige de l’arbre est inspiré de l’oeuvre visuelle de Maxime Rovere (Narration) et Frédéric Pillot (Illustration): Les souvenirs du vieux chêne. Inspiré des œuvres de Giono, Calvino, Rovere et autres auteurs.

Adaptation, création, interprétation : Monik Briane et Bruno Spiesser (Théâtre Febus).

C’est un récit qui convoque les légendes, les fables, le merveilleux, l’écologie, l’histoire et la philosophie. C’est un texte sur les thèmes du temps qui passe, de la contemplation et de la prise de conscience de notre environnement naturel et de la notion d’arbre, être vivant, sensitif et indispensable pour notre survie.

Programme de l’évènement:

15h30: Visite de Château Montus par Alain Brumont.

16h45: Direction la parcelle de Château de Prielle (en voiture).

17h-18h15: Randonnée théâtrale et spectacle dans la forêt.

18h30-45: Direction le Château Bouscassé à Maumusson-Laguian (en voiture).

19h: Moment de partage & de convivialité autour d’un apéritif dinatoire dans les jardins de Bouscassé.

Pérégrination autour des paysages et des vignes des Châteaux Montus & Bouscassé.

De belles émotions vous attendent…

assistant.marketing@brumont.fr +33 5 62 69 92 31

