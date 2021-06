Chantilly Chantilly Chantilly, Oise Spectacle – déambulation « Animalentendu » Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise

Spectacle – déambulation « Animalentendu » 2021-08-22 – 2021-08-22

Chantilly Oise Dans le cadre du programme d’été des Arts, découvrez la Cie Le Grand O ! Création 2021 : « Animalentendu » est une tentative d’oser regarder en dehors de notre

bulle humaine. Le spectacle se présente comme une série de tableaux chorégraphiques, circassiens et théâtraux qui se déplacent dans la ville.

Animalentendu est un monde tissé d’associations; une esthétique composée par nos corps vivants cernés par le bitume et une invitation à regarder nos mains de singe prises dans la toile d’un écosystème qui nous dépasse plutôt qu’au centre du monde. Animalentendu c’est surtout cinq homo-sapiens à la recherche d’une autre manière d’être

les animaux qu’ils sont. Déambulation au cœur du quartier du Bois-Saint-Denis !

Départ à l’angle de la rue des Sorbiers. Plusieurs saynettes rythmeront le parcours jusqu’au final devant le square de l’Avenue Green Lodge. Pour la sécurité de tous, merci de venir avec votre masque.

Du gel sera mis à votre disposition.

