Spectacle de Zaka Tour-en-Bessin, samedi 17 février 2024.

Spectacle de Zaka Tour-en-Bessin Calvados

Spectacle de Zaka à la salle des fêtes de Tour-en-Bessin.

Zaka prend comme point de départ l’univers graphique d’Hervé Tullet, auteur de plusieurs albums jeunesse. D’une page blanche émergent divers sons, gestes, textures et couleurs. Dans ce duo en écho aux recherches et jeux des tout petits, les balbutiements vocaux et musicaux, les rythmes répétitifs et la douceur d’une berceuse communiquent avec la danse comme une exaltation du corps qui se découvre et jubile.

En début et fin de spectacle, la danseuse évolue au sein du public et les enfants sont invités à toucher, danser, chercher ZAKA . Guidés par la danseuse et le musicien, ils pourront voguer d’une boîte à l’autre, empiler et déconstruire des pyramides de pompons, danser et chantonner aux sons de la contrebasse et rouler au sol par simple plaisir.

Ce spectacle a été créé en 2021 pour la toute petite enfance, à partir de 3 mois et au-delà !

Salle des Fêtes

Tour-en-Bessin 14400 Calvados Normandie mediatheque.lemolaylittry@isigny-omaha-intercom.fr

2024-02-17 10:00:00

Début : 2024-02-17 10:00:00

2024-02-17 11:00:00



