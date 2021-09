Spectacle de Yannick Jaulin – Causer d’amour Bressuire, 15 septembre 2021, Bressuire.

Spectacle de Yannick Jaulin – Causer d’amour 2021-09-15 20:30:00 – 2021-09-19 Place Jules Ferry Le Théâtre

Bressuire Deux-Sèvres Bressuire

22 EUR Dans une enquête intime et universelle sur la difficulté d’aimer, Yannick Jaulin se livre ici comme jamais il ne l’a fait. Il brasse les grands mythes, explore les chemins tortueux de sa construction émotionnelle, raconte ce mal d’amour qui est aussi un hymne à l’amour !

Et vous, en amour, vous êtes plutôt pinson, coucou ou pigeon ?

Pass sanitaire obligatoire

Public : 12 ans et +

+33 5 49 80 61 55

Florence Houchot

